Forte calema condiciona operações marítimas e altera viagem Santiago/Maio/Santiago

A CV Interilhas informou esta terça-feira, 26, que a forte calema registada nos portos nacionais está a condicionar as operações marítimas e portuárias no país, situação que já levou à alteração da viagem Santiago/Maio/Santiago prevista para hoje.

A calema é um fenómeno caracterizado pela forte agitação marítima, com ondas intensas e correntes fortes junto à costa e aos portos, podendo dificultar as operações de atracação e colocar em risco o embarque e desembarque de passageiros e cargas.

Em comunicado, a empresa explicou que as condições adversas do estado do mar têm dificultado as operações de atracação em alguns portos nacionais e poderão persistir nos próximos dias.

Segundo a transportadora marítima, a situação poderá provocar atrasos nas operações marítimas e portuárias, bem como condicionamentos temporários nas operações de carga e descarga de viaturas e no embarque e desembarque de passageiros.

Entretanto, devido à forte agitação marítima registada na região da ilha do Maio, a companhia anunciou alterações na viagem Santiago/Maio/Santiago prevista para hoje.

De acordo com a empresa, por não estarem reunidas as condições necessárias para as operações decorrem em segurança no Porto Inglês, a ligação, inicialmente marcada para as 07h00, foi reagendada para as 15h00, com regresso da ilha do Maio às 18h00.

A transportadora apelou ainda aos passageiros para acompanharem as próximas actualizações através dos canais oficiais da CV Interilhas.