​Governo apela ao registo de famílias vulneráveis no Cadastro Social Único

O Governo apelou, hoje, aos agregados familiares residentes em zonas climaticamente vulneráveis para que solicitem o registo no Cadastro Social Único (CSU), de forma a garantir o acesso a medidas de apoio social em situações de seca, cheias, erosão costeira e outros fenómenos relacionados com as alterações climáticas.

Segundo uma nota do executivo, o Cadastro Social Único constitui a principal base de dados do sistema de protecção social do país, permitindo identificar famílias elegíveis para beneficiar de programas governamentais de apoio.

De acordo com o governo, os agregados familiares registados no CSU poderão ter acesso, caso reúnam os critérios exigidos, a apoios como transferências monetárias, assistência alimentar e programas de reforço da resiliência comunitária quando eventos climáticos afectarem as suas localidades. O apelo dirige-se especialmente às famílias que vivem em áreas consideradas vulneráveis a riscos climáticos, incluindo zonas sujeitas a catástrofes naturais, fenómenos meteorológicos extremos e outros choques associados ao clima.

“O objectivo do governo é alcançar todos os agregados familiares em zonas climaticamente vulneráveis. Nenhuma família que necessite de protecção deve ficar sem acesso a ela”, refere a nota.

O governo sublinha que o registo no CSU é um instrumento importante para assegurar uma resposta mais rápida e eficaz em situações de emergência, permitindo que as autoridades identifiquem e apoiem os agregados familiares mais expostos aos impactos das alterações climáticas.

Para efectuar o registo, os interessados devem contactar os serviços locais do Cadastro Social Único nos respectivos municípios.

O Governo recomenda ainda que as famílias consultem os mapas de vulnerabilidade climática disponíveis para verificar se a área onde residem está identificada como zona de risco e, consequentemente, abrangida pelo apelo ao registo.