Cabo Verde prepara participação no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes

Cabo Verde prepara-se para participar, em 2026, no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que permitirá comparar a qualidade do ensino com os países mais desenvolvidos, contando com financiamento do Banco Mundial, anunciou hoje o Governo.

"Estamos a preparar a participação de Cabo Verde no PISA, com assistência técnica especializada e financiamento do Banco Mundial, uma iniciativa que visa avaliar a qualidade do ensino em comparação com os países mais desenvolvidos da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico]", afirmou o ministro da Educação, Amadeu Cruz, na Praia.

O governante explicou que o país está a mobilizar a assistência técnica internacional e o apoio financeiro do Banco Mundial.

"Iniciámos o processo de contratação da assistência técnica, eventualmente através de protocolos com instituições parceiras que já trabalharam connosco em Cabo Verde e que têm experiência do nosso sistema educativo. Esperamos reunir todos os requisitos para um exercício de carácter experimental, de modo a obter resultados que permitam comparar o nosso sistema com os mais evoluídos e consolidados", referiu.

Amadeu Cruz disse esperar que o processo de consulta "esteja concluído brevemente, para que em Janeiro de 2026 seja iniciado o processo técnico de aplicação da avaliação PISA".

O PISA, promovido pela OCDE, é aplicado de três em três anos e avalia o desempenho de alunos de 15 anos nas áreas da leitura, matemática e ciências.

Amadeu Cruz adiantou que, este ano, será lançado o barómetro nacional das escolas, com base nas provas nacionais e na avaliação interna dos alunos, para medir o desempenho dos diversos concelhos e escolas e adoptar medidas correctivas, se necessário.

Apesar de reconhecer a importância das avaliações externas, o ministro considerou que a qualidade do ensino cabo verdiano tem registado melhorias assinaláveis.