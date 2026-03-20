Governo quer reforçar a parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde quer reforçar a cooperação com a Cruz Vermelha de Cabo Verde, reconhecendo o papel fundamental da instituição na resposta a crises e no apoio às populações. Olavo Correia falava durante a abertura da 13.ª Assembleia Geral da Cruz Vermelha, na Cidade Velha.

O governante sublinha que a Cruz Vermelha é de grande utilidade para Cabo Verde e que o Executivo pretende reforçar a cooperação com a instituição.

“Estamos abertos a trabalhar com a Cruz Vermelha para conseguirmos melhorar esse quadro de parceria. Nós vimos, por exemplo, quando houve as calamidades em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, mas também em Santiago do Norte, durante a pandemia da Covid-19 e durante as secas, que a Cruz Vermelha tem sido sempre presente, liderante, não só mobilizando recursos financeiros, mobilizando voluntários e actuando juntamente com o Governo. E, portanto, é um parceiro permanente do Governo de Cabo Verde e nós queremos tudo fazer para que essa parceria seja reforçada, seja melhorada”, sublinha.

Por seu lado, o presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Carvalho, reforça que a Cruz Vermelha não se define por estruturas, mas pelos voluntários e profissionais que têm actuado na linha da frente da acção humanitária.

“Nenhuma conquista seria possível sem o verdadeiro coração desta instituição, os nossos voluntários. Foram vocês que estiveram presentes. Foram vocês que estiveram na alma do povo de Cabo Verde. E foram vocês que ficaram no lugar certo. A Cruz Vermelha não são edifícios, não são estruturas. A Cruz Vermelha são pessoas. E essas pessoas são os nossos bravos voluntários e os nossos profissionais”, reforça.

Arlindo Carvalho refere que a organização passou da reação à prevenção, ao implementar mudanças na saúde comunitária.

“Fomos confrontados com crises sucessivas, pandemias, epidemias, pressões económicas, insegurança alimentar, desafios climáticos, etc. Mas importa dizer com clareza que não fomos apenas uma instituição que reagiu, fomos uma instituição que sempre evoluiu. Evoluímos porque decidimos. Evoluímos porque assumimos riscos. Evoluímos porque colocamos a instituição acima de tudo. Hoje somos uma Cruz Vermelha mais estruturada, mais credível e mais respeitada, tanto dentro como fora”, refere.

A 13.ª Assembleia Geral da Cruz Vermelha de Cabo Verde teve início hoje e prolonga-se até 21 de março, sendo o ponto alto a eleição dos novos órgãos sociais para o próximo mandato.