​Mais um indivíduo envolvido em tráfico de droga fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou a prisão preventiva de mais um indivíduo envolvido em tráfico de drogas.

A Polícia Nacional (PN), através do Comando Regional da Boa Vista, informa que no passado dia 8 de Junho, deteve em flagrante delito um indivíduo do sexo masculino, de 35 anos de idade, no bairro da Boa Esperança, pela alegada prática do crime de tráfico de droga.

Segundo a PN, na posse do suspeito foram apreendidas 12 doses de produto estupefaciente, concretamente haxixe, bem como uma determinada quantia em dinheiro, presumivelmente proveniente da atividade ilícita.

"Após a conclusão dos trâmites legais, o detido foi apresentado às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", indica.

A mesma fonte lembrou que o referido indivíduo é visado em dois dos autos de instrução, resultantes de uma megaoperação de combate ao tráfico de droga de alto risco, realizada no dia 31 de Maio do corrente ano, na ilha da Boa Vista, “operação essa que culminou com a aplicação da medida de prisão preventiva a cinco indivíduos”.

Conforme a PN, na ocasião da referida operação, o agora detido não havia sido localizado, vindo a ser encontrado e detido posteriormente.