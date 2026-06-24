Quatro foragidos à justiça detidos em Santa Cruz ficam em prisão preventiva

A informação foi avançada pela Polícia Nacional, através do Comando Regional de Santiago Norte, que refere que os quatro suspeitos se encontravam foragidos à justiça desde uma operação realizada a 6 de Junho, no âmbito do cumprimento de mandados de busca e apreensão em 20 residências no município de Santa Cruz.
Na ocasião, vários suspeitos foram detidos, mas quatro conseguiram escapar às autoridades. Perante esta situação, a Esquadra Policial de Santa Cruz desencadeou, no dia 17 de Junho, diligências consecutivas para localizar os indivíduos em fuga.
As acções culminaram com a detenção dos quatro suspeitos, elevando para 12 o número total de indivíduos detidos no âmbito da operação policial.
Após serem apresentados às autoridades judiciais, foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.