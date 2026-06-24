Quatro foragidos à justiça detidos em Santa Cruz ficam em prisão preventiva

Quatro indivíduos detidos pela Polícia Nacional em Santa Cruz, na ilha de Santiago, ficaram em prisão preventiva após serem apresentados às autoridades judiciais competentes, na sequência de uma operação policial que resultou na detenção de 12 pessoas.

A informação foi avançada pela Polícia Nacional, através do Comando Regional de Santiago Norte, que refere que os quatro suspeitos se encontravam foragidos à justiça desde uma operação realizada a 6 de Junho, no âmbito do cumprimento de mandados de busca e apreensão em 20 residências no município de Santa Cruz.

Na ocasião, vários suspeitos foram detidos, mas quatro conseguiram escapar às autoridades. Perante esta situação, a Esquadra Policial de Santa Cruz desencadeou, no dia 17 de Junho, diligências consecutivas para localizar os indivíduos em fuga.

As acções culminaram com a detenção dos quatro suspeitos, elevando para 12 o número total de indivíduos detidos no âmbito da operação policial.

Após serem apresentados às autoridades judiciais, foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.