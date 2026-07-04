PJ detém mais dois suspeitos do homicídio de jovem de 17 anos na ASA

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve mais dois indivíduos, de 19 e 22 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de Tiago Garcia, de 17 anos, ocorrido na madrugada de 14 de Junho de 2024, na Achada Santo António, Praia.

Em comunicado, a PJ informou que as detenções foram efectuadas na quinta-feira, 26, pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pelo Ministério Público.

Segundo a polícia científica, os dois suspeitos encontram-se fortemente indiciados da prática dos crimes de homicídio, associação criminosa (quadrilha/bando) e crime de arma.

As investigações permitiram apurar que o suspeito de 22 anos, considerado foragido desde a data do crime, se encontra actualmente a cumprir pena de prisão na Cadeia Central de São Martinho, à ordem de outro processo, tendo sido novamente detido no âmbito desta investigação.

Já o segundo suspeito, de 19 anos, foi localizado e detido no decurso das diligências investigativas desenvolvidas pela PJ.

A vítima, natural de Nossa Senhora da Graça e residente em Achada Santo António, foi atingida por um disparo de arma de fogo, alegadamente na sequência de confrontos entre grupos rivais, tendo sido transportada para o Banco de Urgência do Hospital Universitário Agostinho Neto, onde acabou por falecer no mesmo dia.

Presentes ao primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Praia aplicou ao arguido de 19 anos as medidas de coacção de interdição de saída do território nacional e obrigação de apresentação periódica às autoridades.

Ao arguido de 22 anos foi aplicada a medida de interdição de saída do território nacional, mantendo-se, contudo, em cumprimento de pena de prisão no âmbito de outro processo.

Com estas detenções, sobe para três o número de suspeitos detidos no âmbito da investigação. O primeiro arguido, apontado pela PJ como principal suspeito do homicídio, foi detido no final de Janeiro deste ano e encontra-se igualmente a cumprir pena de prisão efectiva na Cadeia Central da Praia.