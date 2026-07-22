Cabo Verde e Portugal querem transformar cooperação económica em parceria estratégica

Cabo Verde e Portugal defendem uma nova etapa na cooperação económica entre os dois países, assente em mais investimento e projetos estratégicos. Posição defendida hoje, na cidade da Praia, durante a abertura do Fórum Económico Cabo Verde-Portugal.

O Presidente da República Portuguesa, António José Seguro, afirma que se deve evoluir das trocas comerciais para parcerias estratégicas, centradas no investimento produtivo e na concretização dos compromissos já assumidos.

"Precisamos de passar das trocas comerciais para parcerias estratégicas, aumentar a qualidade do nosso investimento e do nosso relacionamento, de transformar comércio em investimento produtivo e de orientar esta relação para melhores resultados", afirma.

O chefe de Estado português defende que os investimentos portugueses em Cabo Verde devem resultar em parcerias de longo prazo, com maior participação das empresas cabo-verdianas, com aposta na formação de pessoas, transferência de conhecimento e impactos concretos no desenvolvimento económico do país.

"Queremos parcerias entre empresas portuguesas e cabo-verdianas e não apenas relações entre fornecedor e cliente. Projetos que integram fornecedores locais, formam quadros, transfiram tecnologia, criam oportunidades para os jovens e reforcem a capacidade exportadora de Cabo Verde. O investimento precisa de previsibilidade, estabilidade, transparência e decisões em tempo útil. Precisa também de financiamento acessível às pequenas e médias empresas. A boa regulação é também uma infraestrutura económica, cria confiança, protege os consumidores e dá segurança a quem investe. A cooperação existente entre os reguladores dos dois países nas áreas da água, da energia, dos transportes e das comunicações reforça capacidades e contribui para melhorar a qualidade dos serviços", defende.

Já o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, destaca a importância da relação histórica entre os dois países, construída com base em valores comuns, confiança e cooperação ao longo de décadas.

José Maria Neves defende que Cabo Verde deve continuar a aproveitar a sua posição estratégica para criar novas oportunidades de cooperação económica e empresarial com Portugal e outros mercados.

"Os empresários não podem ver Cabo Verde apenas como um pequeno mercado, devem ver Cabo Verde como uma plataforma de negócios nesta região e como uma porta de entrada em toda a região oeste-africana. Essencial para criarmos uma nova agenda a partir de uma inserção competitiva de Cabo Verde na comunidade econômica dos Estados da África Ocidental, criarmos novas avenidas e novas possibilidades de negócios", refere.

José Maria Neves sublinha que a cooperação entre Cabo Verde e Portugal representa uma parceria sólida e duradoura, construída desde a independência do país, com contributos importantes para o fortalecimento das instituições, a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de políticas públicas em áreas estratégicas.