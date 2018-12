​PAICV não vê razões para comemorações em São Vicente

O presidente da Comissão Política Regional do PAICV, em São Vicente, considera que na ilha e em Cabo Verde, no geral, não há motivos para celebração. Em causa, segundo Alcides Graça, o facto de o ano de 2018 terminar sem solução para a normalização da ligação da de Mindelo com as outras ilhas e com o exterior.

Numa mensagem por ocasião da época natalícia, publicada na sua página pessoal na rede social Facebook, e em jeito de balanço do ano findo, Graça considera que a solução para este problema é central para o crescimento económico de São Vicente, com impacto na geração de emprego, no rendimento para as famílias e na redução da pobreza.

O líder regional do partido vai mais longe e diz que a economia da ilha pode entrar em colapso em pouco tempo se não for encontrada uma solução que, no seu entender, passa obrigatoriamente pela retoma da normalidade do funcionamento das indústrias, de toda cadeia de valores de interesse turístico, com consequências imprevisíveis para ilha.

“Por isso, para além de outras lutas legítimas e necessárias, a luta pela retoma da normalidade das ligações aéreas com as outras ilhas e com o exterior deverá ser a nossa principal bandeira para o ano que vem, porque constitui o pressuposto fundamental para a dimensão nacional e internacional do sector empresarial, nos mais diversos domínios da economia da ilha, com impacto directo nas nossas vidas”, avança.

“Termino deixando um voto de esperança num futuro melhor, porque acredito que é sempre possível fazer melhor”, conclui.