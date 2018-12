Presidente da República no Brasil para tomada de posse de Bolsonaro

​O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai, na qualidade de presidente da CPLP em exercício, participar na tomada de posse do Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, a ter lugar no dia 01 de Janeiro.

De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência da República, Jorge Carlos Fonseca seguirá viagem para o Brasil, no dia 31 de Dezembro, para no dia 01 de Janeiro de 2019 tomar parte da cerimónia. Aquando da eleição do presidente Jair Bolsonaro, em Outubro, Jorge Carlos Fonseca disse esperar que as relações bilaterais com Cabo Verde em vários sectores possam estender-se e que a nível da CPLP haja disponibilidade, empenho e reforço de participação de todos para que a CPLP seja uma comunidade de povos e de cidadãos. Segundo informações divulgadas na Folha de São Paulo, a cerimónia, que acontecerá sob “forte esquema de segurança” deve contar com um grupo de 12 chefes de Estado e de Governo, além de outras autoridades. Candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito no dia 28 de Outubro para o cargo de Presidente da República Federativa do Brasil, conquistando, na segunda volta das presidenciais 55,1% dos votos, enquanto o seu adversário Fernando Haddad (PT, esquerda), obteve 44,9%.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.