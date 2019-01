​Jorge Carlos Fonseca destaca presença de Cabo Verde na posse de Bolsonaro

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca esteve ontem na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Para o chefe de Estado, a visita de pouco mais de um dia tem a marca da importância política e simbólica de presença de Cabo Verde, ao mais alto nível, na investidura do Chefe de Estado de um país amigo do arquipélago, também membro “muito relevante” da CPLP e que alberga uma comunidade cabo-verdiana.

Para além dos contactos com os novos Presidente e Vice-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, respectivamente, Jorge Carlos Fonseca teve outros encontros e contactos bilaterais.

Num texto publicado na sua página na rede social Facebook, o chefe de Estado ressaltou, nomeadamente encontros com os Presidentes do Paraguai, do Uruguai, da Bolivia, do Chile e das Honduras, os Primeiros Ministros de Marrocos, de Israel e da Hungria, a Presidente das Cortes de Espanha, os Ministros dos Negócios Estrangeiros de S. Tomé e Príncipe, de Angola, da Guyana e da Polónia, o Presidente da Câmara dos Deputados e a Procuradora-Geral da República do Brasil, o Vice-Presidente e a MNE do Suriname, o novo Secretário Executivo da CPLP.

Também esteve em contacto com o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, com quem viajou da Praia para Brasilia, e com quem regressa hoje à capital cabo-verdiana.