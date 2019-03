Desenvolvimento do capital humano é decisivo para o aumento da produtividade - PM

​O primeiro-ministro, Ulisses Correria e Silva entende que a aposta no desenvolvimento do capital humano é decisiva para o aumento da produtividade do país.

O chefe do executivo falava no acto de lançamento do Projecto de Reforço de Educação e de Desenvolvimento de Competências (PREDC), em parceria com o Banco Mundial.

Financiado em cerca de 10 milhões de dólares, o PREDC tem, segundo o Governo, o objectivo fortalecer as competências na educação e melhorar os programas de formação. O projecto apoiará a reforma na educação básica, através do reforço da qualidade, incluindo um currículo melhor adaptado.

“No desenvolvimento de competências e do capital humano, estamos a falar de educação, da formação profissional, do conhecimento, da inovação, da tecnologia, que são, de facto, os factores transformadores da sociedade e da economia e, por isso, congratulamos também com essa sintonia de visão do Governo de Cabo Verde com o Banco Mundial, para além das infra-estruturas em que temos que investir”, observou Correia e Silva.

Segundo o primeiro-ministro, a transformação dos países faz-se com pessoas qualificadas e com condições de poderem desenvolver todo o seu potencial, uma estratégia que, realçou, “vai ser cada vez mais reforçada”.

“Aqui fizemos e temos estado a fazer um bom casamento de perceção e de apreciação com o Banco Mundial. Este projecto, especificamente, dirige-se essencialmente aos jovens, através da educação acessível e de qualidade, com especial enfoque no ensino básico”, pontuou.

Ulisses Correia e Silva falou na mudança ao nível da criação de condições para que também os professores possam ter competências adequadas para o novo perfil. No âmbito do programa, há uma componente “muito forte” da educação, virada para o ensino básico, a formação profissional e empregabilidade.