Primeiro navio da Cabo Verde Inter-Ilhas chegará ao país em Outubro

​O secretário de Estado para a Economia Marítima, garantiu segunda-feira que o primeiro navio da Cabo Verde Inter-Ilhas, para reposição da frota, substituindo progressivamente os barcos alugados no mercado nacional, estará operacional no país até ao início de Outubro.

Veiga falava ontem, na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o processo de concessão do serviço público de transportes marítimos inter-ilhas, tendo garantido que o Governo está a trabalhar com a empresa no sentido de fechar o plano dos restantes navios que vêm operar em Cabo Verde em regime de leasing.

“Vão entrar navios novos e vão ser desactivados os navios que não cumpram os requisitos neste momento. Há varias formas de se fazer isso. Pode ser por abatimento, pode ser que as empresas consigam alugar esses navios na nossa região. O facto é que aqui em Cabo Verde vamos ter que fazer um 'upgrade' das embarcações para cumprir o que está no caderno de encargos”, explicou o governante.

O secretario de Estado para a Economia Marítima informou que apesar de a empresa Transinsular ter que trabalhar, numa primeira fase, com os três navios da Cabo Verde Fast Ferry (CVFF), a prazo, estes vão ser substituídos porque não correspondem às necessidades de transporte de carga.

A Cabo Verde Inter-Ilhas é a empresa criada pela Transisular e armadores nacionais, no âmbito da concessão do serviço marítimo inter-ilhas. A operação deve arrancar a 15 de Agosto.