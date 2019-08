JPAI quer maior integração de mulheres jovens nas listas dos partidos para as autárquicas

A Juventude do PAICV (JPAI) defendeu terça-feira, em conferência de imprensa, uma maior integração de mulheres jovens nas listas dos partidos concorrentes às eleições autárquicas de 2020.

Segundo a porta-voz da juventude partidária, Daniela Horta, para a JPAI “é importante” que nas próximas eleições autárquicas a participação de homens e mulheres nas listas partidárias ou candidaturas independentes seja capaz de reflectir o verdadeiro compromisso da sociedade cabo-verdiana em relação à igualdade de género.

“Assim, as estruturas da JPAI são incentivadas a trabalhar no sentido de se alcançar a paridade, começando por incentivar as jovens a integrarem a JPAI, as juventudes partidárias em geral”, disse.

Conforme defende, só assim as mulheres podem caminhar em pé de igualdade com os homens e ganhar o seu espaço na vida política, promovendo modelos de liderança no feminino capazes de melhorar as práticas partidárias e a credibilidade da política e dos políticos.

Daniela Horta fazia o resumo da reunião da direcção nacional da JPAI, que aconteceu este fim-de-semana, na cidade da Praia. A organização defende uma limitação de três mandatos para os presidentes das câmara e assembleias municipais.

Isto, para evitar a “perpetuação no poder” e contribuir para um “maior equilíbrio geracional”, assim como para o combate a “vícios instalados”, “falta de transparência” e de equidade no acesso às prestações públicas municipais.

*Sheilla Ribeiro