Sal recebe 37% dos recursos do Fundo do Turismo - PM

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, assegurou sexta-feira, no Sal que 37 por cento (%) dos recursos do Fundo do Turismo afectados ao financiamento de projectos de requalificação urbana e ambiental destinam-se à ilha mais turística do país.

Ulisses Correia e Silva partilhou a informação na sessão solene alusiva à celebração do Município do Sal, assinalado a 15 de Setembro, em homenagem a Nossa Senhora das Dores, a que presidiu. Por proposta da Câmara Municipal do Sal, a comemoração oficial foi antecipada.

“São um milhão, cento e setenta mil contos para o horizonte 2017/2021. São estes recursos que têm permitido investir, em parceria com a Câmara Municipal do Sal, em projectos importantes, como a requalificação dos bairros de Alto Santa Cruz, Alto São João e Terra Boa”, enunciou, lembrando, ao mesmo tempo, que a pedonal de Santa Maria, a requalificação da frente marítima, o calçadão de Santa Maria, e a reabilitação do Pontão, fazem parte deste pacote, em processos de concurso em andamento.

Revelou o chefe de governo que 57 mil contos estão a ser investidos em projectos de requalificação ambiental, 480 mil contos no saneamento de Espargos, 1,2 milhões de contos no reforço da capacidade de produção e distribuição de água e 2,6 milhões de contos na expansão do parque de produção de energia.

“Sal está no caminho certo. Estamos a cumprir com o Sal e vamos melhorar ainda mais. É inegável que a economia da ilha está a crescer”, disse.

“A melhor postura é ser positivo, acreditar, participar com soluções”, considerou.

Na celebração de mais um aniversário do município do Sal, Ulisses Correia e Silva entende que a ilha regista um “bom dinamismo económico”.

“Estamos melhor? Estamos. Estamos no caminho certo? Estamos. Que isto vai melhorar ainda mais? Vai, disso não tenho dúvidas”, argumentou.