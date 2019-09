“Nível do crédito mal parado é elevado”, diz o ministro das Finanças

Os bancos nacionais têm, actualmente, mais de 15 milhões de contos em créditos mal parados, o que representa cerca de 12% do total de créditos concedidos, disse hoje o ministro das Finanças, Olavo Correia, no encontro de socialização do anteprojecto de penhora de bens móveis.

“Comparado com aquilo que é prática internacional, 12% é um número elevadíssimo. Os bancos felizmente são bancos sólidos e saudáveis tem liquidez, mas o nível de crédito mal parado em Cabo Verde é elevado. Nós não podemos querer ter um país desenvolvido sendo um país de incumpridores”, explicou Olavo Correia, citado pela Inforpress. Para o ministro, o desenvolvimento do país fica condicionado pelo não cumprimento de prazos, de obrigações e de contratos. “Quando falamos de facilitar o acesso estamos a falar um contexto para remover as barreiras que são desnecessárias, mas o acesso não pode ser de facilitismos”, alertou, afirmando que os incumpridores não devem ter acesso ao financiamento nem dos bancos, nem do Governo e dos mercados de capitais. Por isso mesmo adiantou que o processo de crédito deve ser bem gerido para evitar situações que podem pôr em causa o sistema financeiro. O Governo, avançou, está a trabalhar para criar uma solução e evitar que o crédito malparado tenha “grandes implicações” no sistema bancário.

