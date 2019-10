Arábia Saudita e Venezuela disponíveis para reforço da cooperação com Cabo Verde

​Os representantes diplomáticos da Venezuela, Alejandro Israel Correa Ortega, e da Arábia Saudita, Fahd Bem Ali Al-Dawsari, garantiram terça-feira que os seus países estão interessados em reforçar a cooperação com Cabo Verde nos domínios do turismo e energia.

A intenção foi manifestada à imprensa após a cerimónia de entrega das cartas credenciais ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

“Existe uma relação forte entre os nossos países no domínio político e económico, e o Fundo Saudita financia alguns projectos no sector das estradas e pescas e na reabilitação de escolas”, disse o embaixador da Arábia Saudita.

Fahd Bem Ali Al-Dawsari avançou, como novidade, que dentro de dois meses estará em Cabo verde uma missão para assinar novos acordos de colaboração entre os dois estados.

Por sua vez, o embaixador Alejandro Israel Correa Ortega, da Venezuela, afirmou ter abertura para reforçar a cooperação no domínio energético.

“Temos também interesse em reforçar os laços de cooperação no sector agrícola, visto que no meu país temos um programa de financiamento para os países que necessitam estimular o desenvolvimento no sector agrícola”, acrescentou.

A Venezuela está disponível a estudar a possibilidade de haver voos entre os dois países, visando o estabelecimento de um acordo que pode transportar mercadorias da Americana Latina, bem como aumentar o fluxo de turistas.

Os diplomatas, que se fizeram acreditados como embaixadores plenipotenciários dos seus países em Cabo Verde, irão residir no Senegal.