"A nossa legislação precisa de ser modernizada e actualizada"- ministro do Turismo

O ministro do Turismo, José da Silva Gonçalves, manifestou hoje a sua convicção de que a legislação do país precisa de ser modernizada e actualizada, no sentido de harmonizar e ter um quadro legislativo mais moderno e mais adequado com aquilo que é, neste momento, a estratégia no turismo.

O ministro José Gonçalves, que falava durante um workshop de socialização dos resultados da consultoria sobre o Código de Turismo “White Paper”, disse que há um conjunto de trabalhos de afinação que devem ser feitos no sentido de alinhar a legislação com a política do Governo para ter um quadro moderno, competitivo e consentâneo com o peso que tem o turismo na economia.

“É por isso mesmo, que depois de um trabalho de terreno pelos consultores, estamos hoje a apresentar este documento que é essencialmente o diagnóstico e recomendações de como é que devemos, portanto, modernizar as várias legislações que fazem parte do acervo global que regula, em última instância, e promove o turismo no país”, informou.

Para exemplificar, o governante apontou os incentivos e privilégios a quem investe em alojamentos com pelo menos 10 quartos, ficando fora dos benefícios aqueles que investem em alojamentos com menos quartos.

“Portanto, isto não está alinhado com o nosso programa que é uma família por turistas, que é levar o turismo a nível local das comunidades e que cada família possa ter condições de participar no turismo”, explicou.

Segundo aquele governante, o quadro do Governo é ter uma concessão para ligar todo o país por uma rede de transportes marítimos “eficientes “ de modo a estimular o turismo interno através do sistema roll on roll off.

“Esse é o nosso objectivo, ligar toda a rede nacional num só circuito de transportes marítimos em segurança, qualidade, conforto e rapidez para que as pessoas possam preferir o barco ao avião”, assegurou.