PAICV quer esclarecimento sobre concessão dos transportes marítimos

O PAICV vai questionar o governo sobre a concessão dos transportes marítimos, na primeira sessão de Janeiro, que arranca esta quarta-feira, 8, adiantou à imprensa o Líder Parlamentar do PAICV, Rui Semedo.

Esta Sessão de Janeiro será marcada por um debate com o Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José Gonçalves.

Segundo Rui Semedo, esta será uma oportunidade de debater e passar em revista os sectores que estão sob a tutela do Ministro do Transporte e Turismo. “O dossiê da concessão dos transportes marítimos ainda não está fechado e tem muito para ser esclarecido”.

“O que verificamos neste momento é que fizeram a concessão sem nenhum barco adicional, e temos os mesmos barcos, que operavam na ligação entre as ilhas”, indica Rui Semedo.

Para o Líder Parlamentar do PAICV, a concessão até agora não tem servido para reformar o sector marítimo. “Ainda não temos embarcações modernas na ligação entre as ilhas. É claro que há o tal barco, Chiquinho que deverá chegar, mas tarda em chegar, e não se sabe ao certo se chegará a Cabo Verde no mês de Janeiro”.

Rui Semedo questiona se Chiquinho chegará em condições de operar nas nossas águas. “Essa é a questão mais importante: se vamos ter uma unidade que sirva para navegar com segurança e com eficácia nas nossas águas e ligar as ilhas”.

“Quase se está a festejar a vinda do Chiquinho, quando a ideia era trazer desde de início cinco embarcações novas. É sempre uma oportunidade de discutirmos isso e ver se o Governo já mudou de ideias ou se ainda está-se a trabalhar para criar as condições para termos estas embarcações e servir o país”, frisa.

Ainda durante esta primeira sessão de Janeiro serão apreciados e aprovados, de entre outros assuntos, um Projecto e Proposta de Lei relativas à Orgânicas da Polícia Judiciária, um regime dos crimes de consumo e tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas.