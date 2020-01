Fundo Soberano criado pelo governo vai funcionar em 2020

O Fundo Soberano criado pelo governo vai funcionar ainda neste ano de 2020. A garantia foi dada pelo vice-primeiro Ministro e Ministro das Finanças, em declarações aos jornalistas à margem da visita efectuada ao Centro de Emprego e Formação Profissional da cidade da Praia.

Olavo Correia diz que fundo de garantia parcial já está a funcionar, com 10 milhões de dólares americanos.

"Só o ano passado investiram-se mais de 1 milhão de contos ao abrigo do ecossistema. Muita gente diz que não há nada, mas são 10 milhões de euros de financiamento que foram concedidos. Ao abrigo do ecossistema, várias empresas estão a investir, a definir o negócio ao abrigo e para o ano de 2020 queremos que, pelo menos, 5 milhões de contos de crédito possam ser concedidos ao abrigo do ecossistema. Cinco vezes mais, no mínimo, para que possamos também criar aqui condições empresariais para que as empresas possam criar oportunidades de emprego para os jovens cabo-verdianos, em todas as ilhas de Cabo Verde ", explica.

Olavo Correia quer que o Fundo Soberano atinja um valor superior a 500 milhões de euros.

"O fundo soberano são mais de 90 milhões de Euros, mais 10 milhões do fundo de garantia parcial. São mais de 100 milhões de Euros só de capital, mas isso vai ser alavancado. Podemos alavancar 5 vezes mais esse montante, podemos ter um fundo total de mais de 500 milhões de Euros", disse, salientando que este é um "montante nunca visto em Cabo Verde".

O vice-primeiro Ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, terminou recordando que o dinheiro não é para ser dado, mas sim destinado a quem tiver bons projectos e quiser criar valor.