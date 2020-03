MpD sai “mais forte” da XII Convenção para vencer as próximas eleições – Presidente do partido

O presidente do Movimento para a Democracia (MpD-poder), Ulisses Correia e Silva, defendeu hoje que o partido saiu da XII Convenção “mais forte” e com o compromisso de vencer as próximas eleições.

A convicção foi manifestada no discurso do encerramento da XII Convenção do partido que aprovou por unanimidade a Moção Estratégica de Orientação Política Geral para os próximos três anos.

“O MpD sai mais forte para vencer as autárquicas de 2020, as legislativas de 2021 e apoiar um candidato à Presidente da República vencedor”, apontou Ulisses Correia Silva.

Acrescentou ainda que o MpD sai desta convenção como um partido moderno que estimula a paridade de género, dá oportunidade aos jovens, aposta no poder local e engajado com o desenvolvimento regional.

Por isso informou que o MpD quer realizar a regionalização e prometeu abrir um “bom” debate, “num momento certo”, para se encontrar as melhores vias para solucionar o encontro entre a forma de solucionar o problema, entre a forma de organização do Estado e a realidade geográfica, económica e social do país.

“Não temos modelos acabados, mas é preciso discutir e debater mais para encontrar as melhores soluções. Não tenhamos pressa, no momento em que for possível fazer fará “notou.

Para isso, o também primeiro-ministro indicou a necessidade de uma “grande convergência e consenso político” porque, conforme defendeu, o MpD sozinho não consegue fazer a regionalização, uma vez que necessita de dois terços para a sua aprovação.

Para concluir, Ulisses Correia reafirmou que é candidato a primeiro-ministro de Cabo Verde nas eleições legislativas de 2021.

“Para terminar, quero reafirmar que tenho uma única agenda, a que é continuar a liderar o MpD e apresentar-me nas próximas eleições como candidato a primeiro-ministro”, concluiu.

A XII Convenção do MpD reuniu cerca de 300 delegados, sendo 30 da diáspora e apresentou a nova Direcção Nacional que cumpre 44,4% de género na lista dos efectivos.