Duas em cada dez das listas às Assembleias e Câmaras Municipais nãocumpriram com a paridade

78,47% das listas às Assembleias e Câmaras Municipais que cumpriram com a paridade e, assim sendo, 21,53% não cumpriram o princípio da paridade que estabelece uma apresentação mínima de 40% de cada um dos sexos nas listas de candidatura, segundo informou hoje a presidente da Comissão de Seguimento da Lei da Paridade.

Lúcia Passos apresentou esses dados durante uma conferência de imprensa avaliar o grau de cumprimento da Lei da Paridade pelos partidos políticos e candidaturas de cidadãos, bem como sua aplicação pelos órgãos competentes na matéria.

A presidente da Comissão de Seguimento da Lei da Paridade começou por lembrar que estas são as primeiras eleições na vigência da lei da paridade e congratulou todas as candidaturas dos grupos de cidadãos e grupos independentes que se apresentaram nestas autárquicas de 2020.

Conforme disse, a Comissão acredita que nos próximos pleitos leitorais que se avizinham todas as candidaturas e os partidos políticos conseguirão cumprir na íntegra lei da paridade, para igualdade de homens e mulheres no exercício de cargos electivos, contando sempre com os Tribunais, magistrados, a Comissão Nacional de Eleição e os demais intervenientes no processo eleitoral.

“Constatamos que das 65 listas de candidaturas apresentadas por quatro partidos políticos, MpD 22 listas, PAICV 22 listas, UCID sete listas e PP duas listas e 12 candidaturas independentes e de grupos de cidadãos cumpriram com a paridade, ou seja, temos 78,47% das listas às assembleias e câmaras municipais que cumpriram com a paridade. E 21,53% não cumpriram o princípio da paridade de ter apresentação mínima de 40% de cada um dos sexos nas listas de candidatura”, anunciou.

Das 22 listas do MpD apresentadas e validadas pelos Tribunais apenas a lista da Assembleia Municipal de São Domingos não atingiu a paridade ficando em 38,7% (de representação do sexo feminino).

O PAICV, informou Lúcia Passos, das 22 listas apresentadas não cumpriu em cinco municípios, nomeadamente, São Miguel (37,5%), Santa Cruz (38%), Santa Catarina de Santiago (28,2%), Tarrafal de São Nicolau (38,5%) e Mosteiros (38,5%), embora o Tribunal dos Mosteiros tenha considerado que a lista da Assembleia Municipal do PAICV tenha cumprido com a paridade.

A UCID apresentou sete listas e não cumpriu em três delas: para a Assembleia Municipal do Paul (37%), São Filipe (25%) e Tarrafal de Santiago onde não conseguiu a paridade a nível da lista da câmara tendo ficado em 36%.

O Partido Popular cumpriu em termos de percentagem, mas, não cumpriu em termos da ordenação das listas com alternância na candidatura à Câmara Municipal da Praia.

Dos grupos independentes, LUTA não cumpriu com a paridade da lista para a CMP e nem para Assembleia Municipal.

“Os grupos independentes DSB 22%, GRIDT 30,8% não cumpriram com a paridade nas listas para a Assembleia Municipal e Sal 36%, não cumpriu com a paridade nas listas para a Câmara Municipal”, especificou.

Por constatar que algumas listas não observaram na totalidade a lei da paridade, a Comissão de Seguimento apelou a todos os intervenientes, nomeadamente os Tribunais, para um esforço no sentido de concretizar subjacentes a lei da paridade.

“A Comissão de seguimento da lei de Paridade não tem competências para impugnar e nem para julgar as listas, para além do papel pedagógico tem junto dos partidos políticos e da sociedade em geral, na consciencialização da importância da paridade na consideração da nossa democracia tem a incumbência de recolher e tratar toda a informação de carácter estatístico, técnico e científico, relevante para a concretização da presente lei”, declarou.

Conforme disse, depois de a Comissão ter recebido, ontem, da CNE a lista que foi mandada para publicação no BO, a Comissão constatou que há 14 listas de candidaturas para Assembleias Municipais que não cumpriram com a paridade.

“As listas aprovadas são as listas que já estão neste momento no trabalho terreno, já estão em plena candidatura e são essas listas vencedoras que vão ser eleitas para as «Câmaras ou para as Assembleias Municipais de acordo com o que foi aprovado pelo Tribunal, neste momento não há nada a fazer porque os prazos já estão totalmente ultrapassados”, frisou.

Recorde-se que no passado dia 10 de Outubro, o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) instou o Tribunal Constitucional a verificar o incumprimento da Lei da Paridade nas eleições Autárquicas de 2020.

Em carta dirigida ao TC, o Instituto destacou o facto das listas incumpridoras terem sido admitidas pelos tribunais.