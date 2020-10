Resultados das autárquicas de domingo conhecidos a partir das 19:00

​A coordenadora da equipa técnica das eleições autárquicas 2020 do NOSI, Ana Marta, garantiu à Inforpress que os resultados das eleições deste domingo, 25, vão começar a estar disponíveis a partir das 19:00.

O Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI), de acordo com Ana Marta, em parceria com a Direcção Geral do Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE), apoiou no desenvolvimento de duas soluções: o site para a transmissão de resultado e a solução mobile para a recolha de resultados.

Segundo a responsável, logo após o encerramento das mesas de votos e feitas a contagem dos boletins, tendo o edital do resultado da votação, o presidente da mesa, através de um dispositivo “tablet”, com acesso a internet, vai enviar o resultado para o NOSI.

Por conseguinte, o NOSI, enquanto parceiro tecnológico das eleições, vai fazer a publicação no site www.eleicoes.cv, que é a plataforma web oficial para acompanhamento dos resultados das eleições autárquicas.

“Graças à parceria que o NOSI estabeleceu com as operadoras [telecomunicações], o acesso e a navegação nesta plataforma serão gratuitos, ou seja, não serão descontados megas, para que os cidadãos tenham a possibilidade de acompanhar os resultados”, explicou a responsável.

Conforme Ana Marta, trata-se de website “atractivo, de fácil navegação, simples e seguro, e que pode ser acedido a partir de qualquer dispositivo (PC, Tablets e smartphones)”.