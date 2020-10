Parlamento: José Carlos Delgado é o novo Provedor de Justiça

O ex-presidente do Tribunal de Contas José Carlos Delgado vai ser o novo Provedor de Justiça. A proposta do MpD para o cargo foi votada em Parlamento e aprovada com maioria de dois terços.

A eleição do nome proposto pelo MpD ocorreu hoje, durante a sessão parlamentar, por voto secreto, tendo 43 deputados votado a favor e 16 contra. Contabilizou-se ainda uma abstenção e um voto nulo. O eleito era o único nome proposto - o PAICV não avançou uma proposta – e foi escolhido por se tratar de “uma personalidade com vasto currículo e que oferece garantias de imparcialidade no exercício do cargo”, conforme disse recentemente à agência Lusa a presidente do grupo parlamentar do MpD, Joana Rosa. José Carlos Delgado sucede assim a António do Espírito Santo Fonseca, cujo mandato expirou em 2018, e que há vários meses tem solicitado a sua saída do cargo. António Espírito Santo, o primeiro a assumir a Provedoria de Justiça, iniciou funções a 24 de Janeiro de 2014 e terminou oficialmente o mandato em Janeiro deste ano. Em Maio de 2018, anunciou a sua indisponibilidade para continuar no cargo. Eleito pela Assembleia Nacional, por maioria de dois terços, o Provedor toma posse por cinco anos. O mandato pode ser renovado uma única vez. Entretanto, o número de queixas apresentadas ao Provedor de Justiça não tem parado de aumentar, desde a sua criação, em 2014. Nesse ano, foram apresentadas 111 participações. Em 2018, entrou nos serviços da Provedoria um total de 236 queixas. No ano passado, o Provedor foi chamado a actuar por cerca de 242 vezes.

