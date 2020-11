Alberto Mello avança para a Assembleia Política Concelhia do MpD na Praia

Assembleia Política Concelhia do MpD-Praia vai ser eleita no próximo dia 13 de Dezembro. A decisão foi tomada pela Comissão Política Nacional depois da reunião realizada ontem para "analisar a situação política da Praia".

Depois da derrota na corrida para a Câmara da capital o MpD vai a eleições para a Assembleia Concelhia da Praia.

A decisão foi tomada, ontem, pela Comissão Política Nacional do MpD que emitiu um comunicado a marcar a eleição para o dia 13 de Dezembro depois de ser "analisada a organização política concelhia da Praia, tendo ainda em atenção o ciclo eleitoral em curso" e que a Comissão Política Concelhia do partido está a funcionar "há mais de um ano com uma presidente em regime de substituição".

Primeiro candidato

Com o anúncio da data para a eleição começaram a surgir as primeiras movimentações dentro do partido para ocupar o cargo. Alberto Mello que foi, até ao final do anterior mandato, presidente da Assembleia Municipal da Praia já anunciou a sua vontade de avançar.

"Estou disponível para liderar a Comissão Política Concelhia da Praia (com eleições marcadas para 13 de dezembro). Estou disponível para ajudar o Partido a ultrapassar este momento difícil, decorrente da derrota eleitoral sofrida a 25 de outubro, que nos retirou a liderança da Câmara Municipal da capital e de todos os municípios da região de Santiago Sul", afirma Alberto Mello na sua página no facebook em que acrescenta: "Sem prejuízo de uma reflexão mais cuidada, desde logo, é evidente que o Partido sofreu uma pesada derrota no concelho e na região, pelo que importa tudo fazer para obstar a que esta se transfira para as próximas eleições legislativas".

No mesmo texto o candidato refere que a sua candidatura quer "um Partido organizado, audaz e irreverente" na capital do país "correspondendo aos anseios do eleitorado, para vencer as próximas eleições e, mais adiante, retomar a liderança da Câmara Municipal da Praia".