MpD: Alberto Mello eleito com 98% dos votos promete trabalhar para MpD reconquistar a Praia e ganhar legislativas de 2021

Alberto Mello foi eleito, este domingo, presidente da Comissão Política Concelhia da Praia do MpD, com 98% dos votos, e prometeu ajudar o partido a reconquistar a capital e ganhar as eleições legislativas de 2021.

Os dados provisórios, avançados pela Comissão Eleitoral, registam que 71% dos 3588 militantes (equivalente a 2547 militantes) foram às urnas “numa demonstração de força e pujança” do MpD, pelo que o candidato eleito na lista única disse estar “disposto e preparado para o combate político”.

Alberto Mello, também conhecido por “Beta”, referiu, em conferência de imprensa realizada ao final da tarde de ontem na sede nacional do MpD, que “face ao desaire eleitoral da Praia” o partido está obrigado a correr atrás do prejuízo, razão pela qual considerou ser determinante “remobilizar a sua base social de apoio, reconciliar-se com os seus militantes e simpatizantes e, sobretudo, reestruturar o partido na capital”.

Prometeu trabalhar para unir os militantes para novas vitórias, para ganhar as próximas eleições legislativas na Praia, ser o partido mais votado, eleger o maior número de deputados, de forma a contribuir, decididamente, “em Santiago Sul, para vencer com a maioria absoluta no maior círculo eleitoral do país”.

Alberto Mello considerou ser “um objectivo alcançável com determinação, com garra, com uma militância organizada e uma base de apoio mobilizada”, independentemente de praticamente três meses do próximo escrutínio eleitoral, tendo alertado ser fundamental a mobilização da militância e da base de apoio, para que se comece a projectar a dinâmica das legislativas.

Neste capítulo, anunciou, para a próxima quinta-feira, 17, a realização de um encontro de militantes de todos os bairros da cidade, altura em que a nova Comissão Política Concelhia, eleita, vai ser empossada pelo presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva.