​Centro de Diagnóstico de Saúde de São Vicente aproxima serviços das pessoas – Primeiro-ministro

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inaugurou hoje o Centro de Diagnóstico de Saúde de São Vicente. A infraestrutura, instalada na Delegacia de Saúde, engloba os serviços de optometria, estomatologia e ecografia.

No discurso de inauguração, o chefe do governo referiu que o centro está inserido num investimento nacional de cerca de um milhão de contos, e resulta da opção de dotar todas as estruturas de saúde de melhores condições para prestação de serviços aos utentes.

Para Ulisses Correia e Silva, para além de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, o Centro de Diagnóstico de Saúde de São Vicente representa uma oferta de serviço de proximidade.

“É um financiamento do governo de Cabo Verde com uma comparticipação do governo belga. Nós recorremos à dívida em condições favoráveis para financiar o Serviço Nacional de Saúde. E representa também uma oferta de serviço de proximidade, vai desobstruir a pressão sobre o Hospital Baptista de Sousa, presta serviço aos centros de saúde. Essencialmente, presta serviço às populações, particularmente aquelas mais carenciadas, com impacto na redução da lista de espera, particularmente nos serviços dos laboratórios”, aponta.

Na mesma ocasião, o chefe do executivo lembrou que foi celebrado, no dia 21 de Janeiro, com o embaixador da China, o acordo de cooperação para o financiamento da construção da nova maternidade e ala pediátrica do Hospital Baptista de Sousa.

“É um pacote de cerca de 1,4 milhões de contos, entre os quais uma parte significativa vai para a melhoria do serviço e das condições de trabalho da pediatria e maternidade de São Vicente, enquadrado dentro desta perspetiva de desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima, onde o sector da saúde aparece como uma vertente fundamental”, refere.

Ulisses Correia e Silva concluiu a sua alocução com um apelo aos profissionais de saúde no sentido de continuarem a fazer um bom combate à COVID-19, até à chegada das vacinas ao arquipélago.