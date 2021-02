​“Four Points by Sheraton representa confiança dos investidores” – Primeiro-ministro

O empreendimento turístico Four Points by Sheraton, marca do grupo internacional Marriot, em construção na zona da Laginha, em São Vicente, deve ser inaugurado no segundo trimestre de 2022. A primeira pedra para construção do hotel foi lançada ao final da tarde desta terça-feira, num acto presidido pelo Primeiro-ministro.

Para Ulisses Correia e Silva, o projecto, com um prazo de construção de 18 meses, representa uma confiança redobrada dos investidores no país, principalmente no contexto pandémico que o mundo vive actualmente.

“Este é um momento marcante para São Vicente e para Cabo Verde. É um momento de confiança porque em ambiente de pandemia onde tudo pára, onde pairam incertezas em todo o mundo, a realização e concretização de um investimento desta natureza representa muito para Cabo Verde. Representa uma confiança redobrada dos investidores em fazer acontecer e trazer para São Vicente um investimento de referência, não só pelo seu valor e pelo emprego que cria, mas pelo efeito multiplicador sobre a economia de São Vicente e de Cabo Verde”, considera.

A Sociedade Maseyka Holdings Investments, dos sócios Roger Tchoufa e Julius Akene, naturais dos Camarões e residentes nos EUA, vai fazer um investimento de 61.9 milhões de euros para a construção, implementação e exploração de dois hotéis de 5 estrelas.

O primeiro hotel, de acordo com a Cabo Verde Trade Invest, será gerido pela marca “Four Points by Sheraton” e terá 128 quartos e o segundo hotel será gerido pela marca “Le Meridien” com a categoria de cinco estrelas Premium e contará com 172 quartos.

Presente na cerimónia, o presidente da Cabo Verde Trade Invest, José Almada Dias, realçou o facto de ter a maior cadeia mundial de hotéis a ceder duas das suas marcas ícones para hotéis numa ilha “que ainda não figurou no mapa do turismo mundial”.

“O turismo de qualidade e de alto valor acrescentado faz-se com marcas de qualidade internacionalmente reconhecidas. Os dois hotéis que aqui serão construídos representam um volume de investimento de 61.9 milhões de euros, para um total de 300 quartos. Isso significa um investimento de 206 mil euros por quarto, um rácio nunca antes atingido em Cabo Verde. Irão criar 500 postos de trabalho directo, ou seja, 1,7 empregos por quarto - mais uma vez um rácio nunca antes atingido em Cabo Verde”, destaca.

A cerimónia contou também com a presença do embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde, Jeff Daigle. O diplomata refere que o projecto representa um importante passo para aumentar e diversificar os investimentos americanos em Cabo Verde.

“O Four Points by Sheraton, para além de gerar empregos, irá permitir a ilha de São Vicente receber mais visitantes, promover a morabeza e cultura, entre várias outras atividades no âmbito da economia marítima. O Four Points by Sheraton irá também colocar Mindelo na rede global de um importante grupo americano – o grupo Sheraton. Espero que este projecto abra outras oportunidades de investimento e de mercados, permitindo que a relação comercial entre os Estados Unidos e Cabo Verde seja cada vez mais dinâmica”, realça.

O investimento tem como finalidade reforçar a oferta turística e melhoria de serviços prestados na ilha de São Vicente. O lançamento da primeira pedra contou também com a presença do promotor Julius Akene, a Ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, o Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga e do presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins.