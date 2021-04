Legislativas’2021: Janira Hopffer Almada inicia hoje uma visita a Boa Vista

A líder do PAICV parte hoje para o círculo eleitoral da Boa Vista para partilhar com os boavistenses a visão da candidatura “Cabo Verde para todos”, para o País e particularmente para a ilha.

Ao cabo do nono dia da campanha eleitoral para as legislativas do dia 18, Janira Hopffer Almada, que passou esteve na quinta-feira, 08, em Santiago Norte, em acções de campanha nos concelhos de Santa Cruz e Santa Catarina, tem na agenda um comício para apresentação da lista dos candidatos na noite de sábado, 10, no polivalente de Sal-Rei.

Durante o dia a líder do maior partido da oposição tem à sua espera uma recepção no Aeroporto Aristides Pereira, ao qual se segue um cortejo com buzinão pelas principais artérias da cidade, pelo bairro de Boa Esperança e batucada em Santa Bárbara.

Nesta visita de dois dias, a presidente do PAICV vai apresentar o programa eleitoral, visando a construção de “Um Cabo Verde para todos”.

Com 8.306 eleitores, o círculo eleitoral da Boa Vista elege dois deputados à Assembleia Nacional.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.