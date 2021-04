Legislativas 2021: UCID diz que ilha do Fogo precisa de infra-estruturas básicas para o desenvolvimento

Declarações do líder regional e cabeça-de-lista da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) para o círculo eleitoral do Fogo, Pedro Ribeiro.

Pedro Ribeiro disse que ao longo das actividades de pré-campanha e também em plena corrida eleitoral, os membros e integrantes da candidatura da UCID estiveram no terreno a percorrer todas as colinas, vales e achadas dos três municípios da ilha do Fogo e constataram miséria, pobreza e uma população a viver com extremas dificuldades.

“Tivemos o cuidado de ouvir as pessoas, porque estivemos no terreno e evidenciámos uma população a viver em extrema pobreza e miséria, identificámos uma falta tremenda de infra-estruturas básicas na ilha do Fogo e, como tal, nós, políticos, temos o dever de garantir todas as condições para que o Fogo descole, cresça e se desenvolva”, explicou Pedro Ribeiro.

O candidato da UCID disse que há condições para a “criação de um cais e de um porto de médias dimensões nos municípios dos Mosteiros e de Santa Catarina” e, naturalmente, mais investimentos na modernização do porto do Vale dos Cavaleiros e, também, criar de raiz um verdadeiro cais de pesca, em São Filipe.

Já a candidatura da UCID para o círculo eleitoral de Santiago Sul propõe a reabilitação de cerca de 15 mil casas, no concelho da Praia, para reduzir o problema habitacional no maior município do país.

A proposta foi feita pelo cabeça-de-lista do partido, Francisco Silva, depois da comitiva ter visitado diversas zonas no norte do município, onde disse ter deparado com graves problemas habitacionais e com pessoas a viverem sem o mínimo de dignidade.

Em Santo Antão, o cabeça-de-lista da UCID, José Graça, disse que o partido está “realmente preocupado” com êxodo dos jovens de Santo Antão em direcção a outras ilhas.

“Por se tratar de uma ilha montanhosa, onde não se pode construir estradas em todas as comunidades, deve-se, também, procurar outras soluções para facilitar a vida das populações, designadamente a construção de ‘montacargas’ (teleféricos), para o escoamento de produtos”, sugeriu José Graça.