António Monteiro escolha Monte Sossego para arranque da campanha da UCID

O candidato da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID) a primeiro-ministro, nas legislativas de 18 de Abril, António Monteiro, pediu hoje cinco deputados aos eleitores de São Vicente, para equilibrar o parlamento na próxima legislatura.

Foi no bairro de Monte Sossego, o mais populoso da ilha de São Vicente, que António Monteiro iniciou a campanha. Ali, o político, que é líder da UCID e candidato a primeiro-ministro, mostrou-se bastante próximo dos eleitores, alguns dos quais fez questão de chamar pelos próprios nomes e pedir-lhes o voto na UCID para conseguir eleger cinco deputados.

É que, segundo explicou António Monteiro, “a ilha de São Vicente é determinante” no contexto nacional, porque “com cinco deputados e com o reforço que a UCID pensa agregar dos outros círculos eleitorais conseguirá equilibrar o parlamento”.

“Bom dia, vai-nos ajudar nessa luta”, lançou o candidato na sua primeira abordagem a um eleitor no mercado de verduras de Monte Sossego, para depois explicar as pretensões da UCID nestas legislativas.

“Estamos a pedir o teu voto no dia 18 de Abril, porque precisamos de uma UCID forte no parlamento. Precisamos de uma UCID com capacidade de determinar um outro rumo para Cabo Verde e, acima de tudo, equilibrar o parlamento, ter força para controlar aquilo que o Governo fez de mal e obriga-lo a arredar caminho”, projectou António Monteiro, ao mesmo tempo que entregava panfletos com a lista dos candidatos do seu partido a deputados, pelo círculo eleitoral de São Vicente.

“Tu já sabes, não precisas nem pedir porque nós temos o mesmo sangue”, respondeu assim um dos eleitores, à medida que o candidato da UCID se afastava com passos largos à procura de outro votante.

A escassos metros, António Monteiro chegou numa residência, bateu à porta e entrou, como se de um morador se tratasse.

“Como estás. Vim pedir o teu voto no dia 18 de Abril. Queremos ter forças para vencermos as eleições aqui em São Vicente e ajudar a UCID a ter maior capacidade no parlamento”, disse à uma eleitora.

A mesma, que aparenta ter uma relação de amizade com o candidato, respondeu logo de seguida. “Isso não é a fingir. Temos de vencer com fé em Deus”.

Em suma o candidato levou para o terreno a mensagem de que a força de São Vicente poderá dar à UCID a capacidade de levar novas propostas, de exigir mais e obrigar qualquer que seja o Governo eleito a cumprir as suas promessas eleitorais.

Pai de três filhas, solteiro e com 59 anos, António Monteiro cursou Electricidade na Escola Industrial e Comercial do Mindelo, de 1975 a 1979. Licenciou-se, em 1985, em Engenharia Electromecânica pela Universidade Politécnica de Odessa (ex-URSS), onde foi presidente da Associação de Estudantes Estrangeiros.

Militante da UCID desde 1992, António Monteiro foi eleito presidente do partido em 1997, reeleito em 2005 e no XV Congresso realizado em Julho de 2009, na ilha de São Vicente. Esta é a 4ª vez consecutiva que ele concorre a primeiro-ministro de Cabo Verde.

Nas legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.