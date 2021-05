Ulisses Correia e Silva garante que MpD tem um grupo parlamentar unido

Ulisses Correia e Silva garantiu hoje que o MpD tem um grupo parlamentar unido e que vai ultrapassar a “turbulência”, referindo-se à acusação de traição por parte do deputado Orlando Dias.

“Não há nenhum problema. Nós temos um grupo parlamentar unido, coeso, vamos ultrapassar esta fase de alguma turbulência, mas todos estão focados para fazermos um bom mandato e o parlamento é fundamental como suporte da actividade governativa”, asseverou aos jornalistas depois da tomada de posse do novo governo.

Na eleição para o vice-presidente da Assembleia Nacional, Orlando Dias que tinha sido escolhido pelo MpD não conseguiu todos os votos do partido.

Com a necessidade de uma maioria absoluta para ser escolhido para o cargo Orlando Dias teve 36 votos a favor, 35 contra e uma abstenção.

Na sequência, Orlando Dias usou o Facebook para mostrar o seus descontentamento, alegando traição organizada pelo seu próprio partido, incluindo membros do novo governo, prometendo consequências.

“Traição organizada pelo meu próprio partido e grupo parlamentar. No mínimo dez deputados eleitos do meu próprio partido traíram-me, incluindo membros do governo (5). Haverá consequências imprevisíveis”, escreveu.