Carlos Veiga em Bissau para contactos com comunidade cabo-verdiana

Candidato à Presidência da República está em Bissau onde já se encontrou com partidos políticos e com o presidente guineense. Encontro com a comunidade cabo-verdiana residente no país acontece hoje à tarde.

Contactado pelo Expresso das Ilhas, Carlos Veiga explicou que este é uma primeira etapa de contactos com as comunidades cabo-verdianas residentes no estrangeiro. Segundo Veiga o encontro com Umaro Sissoco Embaló "foi uma visita de cortesia" em que foram abordados temas como a integração das comunidades cabo-verdiana residente em Bissau e da comunidade guineense residente em Cabo Verde. Carlos Veiga assegurou que, caso seja eleito como sucessor de Jorge Carlos Fonseca, irá trabalhar pela integração da comunidade guineense residente em Cabo Verde e para que as relações entre os dois países continuem a ser cada vez mais fortes, porque, como referiu, "faz muito mais sentido que Cabo Verde e Guiné-Bissau surjam com posições conjuntas" em cenários políticos internacionais como é o caso da CEDEAO. Depois da visita a Bissau, Veiga segue para Dakar onde cumprirá uma agenda de contactos semelhante à realizada na Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe, Europa e Estados Unidos também estão na agenda, porque, como referiu, "as comunidades emigradas participam na votação para a Presidência da República" e podem ter um papel preponderante no resultado final da eleição a 17 de Outubro.

