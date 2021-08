A União Cabo-verdiana e Independente e democrática (UCID) apoia Carlos Veiga nas próximas eleições presidenciais. O anúncio foi feito hoje, pelo presidente do partido, António Monteiro, que afirma que a decisão foi tomada por unanimidade, em Julho, pela comissão política do partido.

Segundo o líder dos democratas cristãos, a UCID recebeu a solicitação de apoio dos candidatos Hélio Sanches, José Maria Neves e Carlos Veiga.

“A decisão foi unânime, em termos de participação activa, e face à solicitação dos vários candidatos, nomeadamente, Hélio Sanches, Carlos Veiga e José Maria Neves, tivemos que escolher entre estes três que se manifestaram para contar com o apoio da UCID. O partido, através da sua comissão política, posicionou-se e tomámos a decisão de apoiar Carlos Veiga”, afirma.

António Monteiro refere que a expectativa é que haja uma presidência tranquila e que o próximo Presidente da República exerça a sua influência junto do governo para a resolução dos problemas mais urgentes do país, nomeadamente no sector da justiça social, educação e desenvolvimento.

Questionado sobre o facto de a UCID apoiar um candidato apoiado pelo partido que suporta o Governo, o líder dos democratas cristãos descarta risco de haver “hegemonia política” no país.

“Não, acho que não. Não estamos a contradizer, não há aqui uma atitude diferente daquela que tivemos nas legislativas. Esperamos que o próximo Presidente, o candidato que estamos a apoiar, tenha a equidistância necessária e capacidade de corrigir os erros que o governo irá cometer, de certeza absoluta”, refere.

Para a UCID, todos os candidatos têm experiência política e capacidade presidencial, mas Carlos Veiga reúne “as melhores condições”.

A candidatura de Carlos Veiga foi oficializada hoje, junto do Tribunal Constitucional. As eleições presidenciais acontecem a 17 de Outubro.