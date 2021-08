Apoio da UCID confirma a abrangência da candidatura - Carlos Veiga

Carlos Veiga disse que o apoio da UCID é muito importante e confirma a abrangência e representatividade nacional da sua candidatura. O candidato às presidenciais de 17 de Outubro, que é também apoiado pelo MpD, teceu estas considerações hoje, em conferência de imprensa convocada para agradecer à UCID e ao seu presidente o seu posicionamento.

Carlos Veiga afirmou que a sua candidatura é sustentada essencialmente por cidadãos, mas deseja um apoio o mais alargado possível dos partidos políticos nacionais, com quem, enquanto Presidente da República, vai trabalhar por Cabo Verde, com empenho e diligência.

“O apoio foi dado com base na confiança de que estou preparado para e de que irei desempenhar o alto cargo de supremo magistrado da Nação como a Constituição o desenha. E não trairei essa confiança”, sustenta.

Carlos Veiga assegurou que está bem preparado para ser um moderador e influenciador positivo e equilibrado no sistema de governação cabo-verdiano e na busca "em ambiente de estabilidade, confiança e consenso do bem comum da nação cabo-verdiana, assumindo, na plenitude, os amplos poderes que a Constituição confere ao Presidente da República para o efeito".

“Reafirmo também que serei o porta-voz, próximo, de todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos, sobretudo daqueles que vivem em grande dificuldades para sustentar as famílias e dos mais vulneráveis, dando tudo de mim para influenciar as nossas instituições e a nossa sociedade a lutar solidariamente contra a pobreza, as desigualdades sociais e as assimetrias regionais que ainda marcam o nosso país”, garante.

Por outro lado, defendeu que Cabo Verde necessita de estabilidade para fortalecer o seu sistema democrático. “Necessita de estabilidade política e social para conseguirmos juntos ultrapassar as consequências económicas e sociais da grave pandemia que nos assola, e para retomar o ritmo de crescimento e desenvolvimento que se verificava antes da chegada da COVID-19. Só assim será possível conseguir melhorias de qualidade de vida para todos. E só assim asseguramos que ninguém fica para trás”.

Carlos Veiga disse ainda que fará tudo para que prevaleça esse ambiente de estabilidade e serenidade. “Estou convencido de que juntos, conseguiremos”.

De lembrar que o Presidente da UCID, António Monteiro anunciou publicamente esta segunda-feira, 16, o apoio do seu partido à candidatura de Carlos Veiga às presidenciais de 17 de Outubro próximo.