Legislativas 2021: António Monteiro em contactos em povoados do norte da Boa Vista

O presidente da UCID chega hoje à Boa Vista, onde manterá contactos com os eleitores dos povoados da zona norte da ilha.

Depois de dois dias de campanha na ilha de São Vicente, António Monteiro “aterra” no Aeroporto Aristides Pereira e segue em direcção à zona norte da Boa Vista para pedir o “voto de equilíbrio” aos eleitores de João Galego, Fundo das Figueiras e Cabeça dos Tarrafes.

Depois, o líder da UCID regressa a Sal Rei para falar com a população, especialmente os moradores do bairro da Boa Esperança sobre as propostas sociais, de habitação, emprego, urbanismo e economia, que sustentam a sua plataforma eleitoral.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.