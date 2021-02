Legislativas 2021: UCID vai apresentar candidaturas em todos os círculos eleitorais – Presidente

A UCID vai apresentar candidatura em todos os círculos eleitorais nas eleições legislativas de 18 de Abril, em Cabo Verde, confirmou à Inforpress o presidente do partido.

António Monteiro garantiu ainda que as listas já estão todas prontas, devendo ser submetidas à Comissão Política Nacional para validação na reunião que terá lugar este sábado.

Para já confirmou que ele vai liderar a candidatura na ilha de São Vicente, para o círculo eleitoral de Santiago Sul o partido vai continuar a apostar em Francisco Silva e para Santiago Norte apresentará como cabeça de lista a enfermeira Neida Rompão que liderou a candidatura da UCID nas autárquicas de 25 de Outubro em Santa Catarina.

Na ilha do Sal a UCID associou-se ao grupo Sociedade em Acção para a Liberdade e já apontou como cabeça de lista nas legislativas Aldirley Gomes, que foi candidato independente à presidência da câmara do Sal nas autárquicas.

A lista completa dos cabeças de lista, indicou o líder do partido, deve ser dada a conhecer numa comunicação posterior.

De acordo com o calendário eleitoral, os partidos políticos e as coligações partidárias têm entre 27 de Fevereiro e 09 de Março para apresentarem as candidaturas perante o juiz da comarca.

A verificação da regularidade do processo e autenticidade dos documentos que integram e a elegibilidade dos candidatos pelos magistrados judiciais deve acontecer até ao dia 12 de Março, ou seja três dias após o prazo final para apresentação das listas de candidaturas.

Nas legislativas de 2016 a UCID concorreu em todos os círculos, mas conseguiu eleger apenas três deputados, todos pelo círculo eleitoral de São Vicente.

As eleições legislativas em Cabo Verde para eleição dos 72 deputados que integram a Assembleia Nacional estão marcadas para o dia 18 de Abril, e vão decorrer em 13 círculos eleitorais, sendo dez no país e três na diáspora.