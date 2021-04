Legislativas 2021: António Monteiro apresenta propostas eleitorais da UCID em Santiago Sul

O candidato da UCID às legislativas do próximo domingo, António Monteiro, vai pedir hoje o voto aos eleitores de Santiago Sul, o maior círculo eleitoral do País.

Na região de Santiago Sul, António Monteiro deverá começar os contactos na zona de Milho Branco, São Domingos, depois segue para Cidade da Praia.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.