Independência/46 anos: PM deixa mensagem de “muita confiança, reforço de resiliência e acreditar no país”

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, deixa a todos os cabo-verdianos, neste dia da Independência Nacional, uma mensagem de “muita confiança, reforço de resiliência e acreditar no país”.

Em conversa com a Inforpress, antes de partir para os Estados Unidos de América (EUA), onde se encontra para celebrar o 46º aniversário da independência com a comunidade cabo-verdiana, Ulisses Correia e Silva frisou que o cabo-verdiano é um povo resiliente, que apesar das dificuldades, mantém a ambição do desenvolvimento.

“No ano passado, não tivemos praticamente as comemorações do 05 de Julho, porque tudo estava condicionado. Este ano, tudo vai continuar a estar condicionado. Portanto, vamos levar uma mensagem de confiança, de reforço da resiliência, porque estamos com pandemia, e de acreditar neste país”, disse, em entrevista à Inforpress.

Ulisses Correia e Silva frisou que no momento das celebrações da independência é sempre bom olhar para trás e ver aquilo que Cabo Verde conseguiu em condições extremamente difíceis.

“Somos um povo extremamente resiliente, que já passou várias dificuldades ao longo da história, mas que se mantém de pé, que tem uma ambição muito maior de desenvolvimento, de ultrapassar as dificuldades e de resolver problemas. É esta a nossa grande motivação para celebrarmos”, adiantou.

Ulisses Correia e Silva espera que em 2025, altura em que Cabo Verde estará a comemorar os 50 anos de independência, o país tenha condições diferentes em relação àquilo que se vive neste momento, para poder celebrar com força meio século de independência.

“Até lá é continuarmos todos a trabalhar em prol deste país, a confiarem porque um país é muito mais do que se o seu Governo. São as pessoas, são as empresas, são as famílias, são as organizações que fazem o país e é a nossa diáspora. Portanto, é com este sentimento que iremos ultrapassar as dificuldades, como fizemos em outros momentos. Cabo Verde forte e determinado para o desenvolvimento”, disse o governante.

O primeiro-ministro, que se encontra nos EUA desde o dia 03, assistiu no domingo, 04 de Julho, a final da taça independência na cidade de Brockton.

De acordo com agenda, hoje 05 de Julho, participará do evento central da comemoração da Independência com comunidade, também em Brockton e num evento de angariação de fundos para a compra do espaço Cape Verdean Museum, no Estado de Providence.

A nível do país, o 05 de Julho é assinalado com a habitual sessão solene comemorativa da Assembleia Nacional, sob a presidência do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.