O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, foi internado sábado à noite no Hospital Agostinho Neto na sequência de dores provocadas por uma gastrite crónica, revelou hoje o Gabinete de Imprensa.

Segundo uma nota da Presidência da República enviada à comunicação social, o chefe de Estado deu entrada no serviço de Urgência do Hospital Agostinho Neto no sábado a noite e irá permanecer em observação nas próximas 24 horas.

Jorge Carlos Fonseca tem 70 anos) e é Presidente da República de Cabo Verde desde 2011.