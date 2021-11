Presidente de Portugal condecora Jorge Carlos Fonseca com medalha da Ordem de Camões

​O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, condecora segunda-feira, 08, na Cidade da Praia, o seu homólogo cessante cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, com a medalha da Ordem de Camões, a mais recente ordem honorífica portuguesa.

O anúncio foi feito pela Presidência da República cabo-verdiana, e a condecoração vai acontecer no âmbito da visita que Marcelo Rebelo de Sousa vai realizar a Cabo Verde para a tomada de posse do novo Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, em acto que acontece na terça-feira, 09, na Assembleia Nacional, na Cidade da Praia.

A medalha de Ordem de Camões é a mais recente ordem honorífica portuguesa, criada em Junho, e a primeira foi atribuída ao reaberto Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, no Brasil.

O Governo português aprovou em 09 de Junho o decreto-lei que integra a Ordem de Camões na Lei das Ordens Honoríficas Portuguesas e regulamenta esta condecoração criada em 1985 com o objetivo de distinguir quem “preste serviços relevantes à língua portuguesa”.

“Foi aprovado o decreto-lei que altera a Lei das Ordens Honoríficas Portuguesas, integrando no seu âmbito a Ordem de Camões”, lê-se no comunicado divulgado na altura no final da reunião do Conselho de Ministros.

Ainda na segunda-feira, o Presidente português vai realizar um encontro com a comunidade portuguesa e uma visita à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Cidade Velha, concelho da Ribeira Grande de Santiago, e património mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).