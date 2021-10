As sete eleições presidenciais de Cabo Verde

A 17 de Outubro de 2021 Cabo Verde vai a votos naquelas que são as sétimas eleições presidenciais em democracia. Nunca a corrida foi tão participada: um total de 8 candidaturas apresentou-se ao Tribunal Constitucional e 7 foram aprovadas, batendo assim qualquer participação anterior. Recordemos as Presidenciais anteriores.

1991

A primeira eleição presidencial por sufrágio universal e directo foi antecedida pelas primeiras eleições pluripartidárias de Cabo Verde, a ambas estão, na verdade, umbilicalmente ligadas. Mas é preciso ir um pouco mais atrás.

Dessas eleições presidenciais saiu, não o primeiro Presidente da República do Cabo Verde independente, mas o segundo. Aristides Pereira – o primeiro chefe de Estado – foi eleito a 4 de Julho de 1975, pela Assembleia Nacional Popular, órgão de soberania criado nesse mesmo dia, véspera da “Independência” pela Assembleia Constituinte. Depois, foi novamente investido no cargo em 1981 e 1986. Isto porque na altura, no regime do partido único, a escolha do Presidente era feita pelos deputados ANP e vinculada ao cargo de Secretário-geral do PAIGC/PAICV.

Com o processo de abertura política, iniciado em Fevereiro de 1990, começa a desenhar-se todo um novo contexto eleitoral em que o PR já não pode ser líder do partido. Em Abril, Aristides Pereira anuncia uma revisão constitucional para Setembro (na qual cai o famoso artigo 4.º e se institui o princípio de separação e interdependência dos poderes)e propõe a realização das eleições presidenciais por sufrágio directo e secreto em Novembro.

A ideia era, pois, realizar primeiro as eleições presidenciais, sendo que o Chefe de Estado eleito marcaria, posteriormente, as legislativas pluripartidárias.

O MpD discordou desta “ordem” e após múltiplas negociações com o PAICV chegou-se ao acordo: as eleições legislativas seriam marcadas para Janeiro de 1991. As presidenciais, por sufrágio directo e universal, para pouco depois, em Fevereiro.

A 13 de Janeiro, deram-se então as legislativas, nas quais o MpD liderado por Carlos Veiga venceu com cerca de 70% dos votos, garantindo 56 deputados na nova assembleia contra 23 do PAICV.

Logo depois, a 18 de Janeiro arrancou a campanha para as presidenciais. A concorrer contra Aristides Pereira, que tentava manter o título, estava António Mascarenhas Monteiro, apoiado pelo MpD.

Depois dos resultados das legislativas, e como o próprio Mascarenhas reconhecera, este tinha a sua caminhada facilitada “porque o povo mostrou claramente que quer mudança”. Assim foi. Mascarenhas Monteiro venceu as eleições de 17 de Fevereiro, com 72,1% dos votos.

Aristides Pereira ainda “ganhou” no Sal, Boa Vista, Maio e Fogo, mas os votos não chegaram para compensar a larga margem com que perdeu em outros círculos, nomeadamente em Santo Antão.

1996

As eleições de 1996, ocorridas a 18 de Fevereiro desse ano, foram um caso ímpar. Apenas um candidato entrou na corrida: António Mascarenhas Monteiro. A votação, não competitiva, apenas contemplava as opções “A Favor” e “Contra”.

O PAICV estava agastado com a derrota legislativa, e atravessava ainda o “deserto” que começara em 1991. Também não houve candidaturas sem cunho partidário.

Talvez por isso só haver um candidato, mais de metade dos eleitores (54,3%) decidiu ficar em casa naquele dia 18 de Fevereiro de 1996. Uma abstenção que foi igualada na segunda volta das eleições de 2011 e ultrapassada (64,3%) em 2016.

Em 96, o “Sim” a Mascarenhas Monteiro foi inequívoco (90.1%).

2001

As eleições de 2001 alinharam, mais uma vez, as cores vencedoras das legislativas e das presidenciais. Esse ano, marca o regresso do PAICV, agora liderado por José Maria Neves, ao poder.

Foi nesse novo quadro que, cerca de um mês depois, a de 11 de Fevereiro, decorreram as eleições presidenciais. Apresentaram-se à corrida cinco candidatos: Pedro Pires, Carlos Veiga (que abandonara o cargo de Primeiro-ministro para concorrer ao de Presidente), Jorge Carlos Fonseca, David Hopffer Almada e Onésimo Silveira, sendo que este último acabaria por desistir ainda na primeira volta.

Carlos Veiga, apoiado pelo MPD, conseguiu 45,15% dos votos, e Pedro Pires, apoiado pelo PAICV, 45,84%. Arredados da disputa ficaram os candidatos independentes, Jorge Carlos Fonseca (3,82%) e David Hopffer Almada (3,71%).

A 25 de Fevereiro ocorreu a segunda volta que resultou na vitória mais renhida da história das eleições. Pedro Pires conquistou 49,43% dos votos e Carlos Veiga 49,42% (menos 12 votos).

2006

Em Janeiro de 2006, o PAICV obteve nova maioria, elegendo 41 deputados para a Assembleia, contra 29 do MpD e 2 do UCID. José Maria Neves foi reconduzido no cargo de primeiro-ministro.

E no mês seguinte, Veiga e Pires voltam a defrontar-se nas presidenciais de 12 de Fevereiro. Presidente eleito, é muito frequentemente reeleito, e foi o que aconteceu. Pedro Pires vence, com uma vitória agora por margem pequena mas mais definida: 50,98%, contra 49,02%.

A abstenção foi de 41%, igual à da segunda volta das eleições transactas. Assim, é de salientar que até hoje, os embates presidenciais entre Pires e Veiga foram os que tiveram mais participação do eleitorado.

2011

Em 2011, o PAICV vence as legislativas em Fevereiro e as presidenciais, que por norma se realizavam em Fevereiro, aconteceram só em Agosto.

Concorreram a estas eleições quatro candidatos. Jorge Carlos Fonseca, que apesar de assumidamente independente (apresentara-se como candidato muito tempo antes) foi apoiado pelo MpD, Joaquim Monteiro, que faz aqui a sua estreia como candidato, Manuel Inocêncio, apoiado pelo PAICV e o deputado, também do PAICV, Aristides Lima (que já em 2009 assumira a candidatura). A candidatura de dois “homens” do PAICV vai colocar o partido em posição sensível. É que embora a cúpula do PAICV, incluindo o seu líder, tenha sido “eleito” Inocêncio como candidato, Lima decidiu também avançar com a sua candidatura, para a qual contou com várias figuras importantes do partido. A cisão interna foi evidente e chegou a temer-se consequências na estabilidade governativa.

A 7 de Agosto mais de metade (53,7%) dos eleitores foi às urnas e face às sondagens o resultado não deixou de ser algo surpreendente.

“As últimas sondagens colocam Aristides Lima na liderança das intenções de votos, Manuel Inocêncio em segundo lugar, seguido de Jorge Carlos Fonseca e de Joaquim Monteiro (1%)”, lia-se, a poucos dias das eleições, na PANA.

O resultado da primeira volta acabaria por ser, na realidade o seguinte: Jorge Carlos Fonseca conquistou 37,79% dos votos, Manuel Inocêncio, 32,65%; Aristides Lima, 27,71% dos votos e Joaquim Monteiro, 1,84% dos votos.

Mais uma vez, apenas vingam os candidatos com apoio partidário. Na segunda volta, ocorrida a 21 de Agosto, mais de metade dos eleitores ficam em casa (54,3%).

Contados os votos, Jorge Carlos Fonseca vence com 54,16% dos votos contra 45,7% dos conquistados por Manuel Inocêncio.

Nestas presidenciais de 2011 há um outro marco a registar: parece não ter havido um efeito contágio das legislativas. Pela primeira vez, o presidente eleito não era apoiado pela mesma “cor” do partido do governo.

2016

Magistratura de influência, Constituição acima de tudo, proximidade, entre outras linhas guias marcaram o primeiro mandato do Presidente Jorge Carlos Fonseca e parece terem convencido os eleitores quanto à reeleição.

O escritor e jurista conquistou 74,1% dos votos, nas eleições que a 2 de Outubro disputou com Albertino Graça (22,5%) e Joaquim Monteiro (3,4%). Apesar de várias personalidades do PAICV apoiarem o então reitor da Universidade do Mindelo, Albertino Graça, o partido – que foi derrotado nas legislativas desse ano – decidiu não apoiar oficialmente nenhuma candidatura.

2021

Este ano, Cabo Verde é de novo chamado a escolher o seu máximo representante. Concorrem a estas eleições, Carlos Veiga, que pela terceira vez se apresenta como candidato e conta com o apoio do MpD e da UCID. Outro veterano das presidenciais, que também concorre pela terceira vez é Joaquim Monteiro.

José Maria Neves, que cumpriu já três mandatos como primeiro ministro é outro candidato que se apresenta com apoio partidário, no seu caso do PAICV. Gilson Alves, Hélio Sanches, Casimiro de Pina e Fernando Delgado completam a lista de candidatos ao mais alto cargo da Nação.

A escolha do quinto presidente de Cabo Verde acontece a 17 de Outubro. A segunda volta, caso nenhum dos candidatos ultrapasse os 50% dos votos, está marcada para 31 de Outubro.

___________________________________________

Curiosidades

Nunca houve eleições presidenciais tão concorridas como estas, de 2021

Nunca venceu um candidato que não tivesse apoio partidário do PAICV ou do MpD. Aliás, sem esse apoio nem à segunda volta passaram.

Nunca uma mulher se candidatou ao mais alto cargo da Nação

Mascarenhas Monteiros foi o único candidato a vencer um presidente em funções. Foi também o único a concorrer sozinho (1996)

As eleições presidênciais têm tido sempre taxas de abstenção bastante elevadas, pelo que convencer o eleitorado a ir às urnas é um dos maiores desafios de todos os candidatos. Nas eleições de 2016 a abstenção foi de 64,3%, um recorde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1036 de 6 de Outubro de 2021.