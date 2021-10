Governo repudia “acusações irresponsáveis” de José Maria Neves sobre o uso de recursos públicos nas campanhas eleitorais

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Filomena Gonçalves, acusou hoje o candidato presidencial José Maria Neves de “lançar suspeições” e “declarações irresponsáveis” sobre o uso de recursos públicos para beneficiar candidatos nas campanhas eleitorais.

A governante fez essas acusações em conferência de imprensa sobre o posicionamento do Governo relativamente à sua responsabilidade no processo eleitoral e para reagir às declarações proferidas pelo candidato José Maria Neves.

Segundo a ministra, na ânsia de criar factos políticos, José Maria Neves tem feito declarações “irresponsáveis” contra o Governo, acrescentando que de forma reiterada tem lançado suspeições e acusado publicamente o Governo de usar recursos públicos para fins eleitorais.

“O Governo repudia veementemente essas suspeições e acusações e desafia, uma vez mais, o senhor José Maria Neves a apresentar provas concretas que sustentem as suas afirmações”, declarou, realçando que um candidato ao mais alto cargo da nação deve ter ponderação e que não vale tudo na política e nas disputas eleitorais.

Para a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, José Maria Neves “está a dar mau sinal,” com a violação da Constituição ao adoptar a postura de irresponsabilidade e maquiavelismo e lançando suspeições e tentar condicionar os membros do Governo de participarem nas campanhas eleitorais, dentro do quadro legal.

Segundo lembrou, um candidato a Presidente da República tem o dever de confiar e sobretudo respeitar as instituições públicas, ter sentido de Estado para poder inspirar confiança aos cidadãos de que protegerá a democracia e respeitar a Constituição da República caso seja eleito, frisando que nenhuma destas características se coadunam com suspeições e acusações sem fundamentação e provas.

“Sobre os gastos das campanhas eleitorais e o desafio lançado para a alteração das leis, é preciso lembrar ao senhor José Maria Neves, que na revisão do Código Eleitoral em 2010, um conjunto de propostas que visavam conter despesas nas campanhas eleitorais apresentadas pelo MpD foram inviabilizadas pelo grupo parlamentar do partido que sustentava o governo”, recordou.

Esta responsável salientou, por outro lado, que o governo não é competidor nas eleições presidenciais, mas sim que irá actuar como sempre actuou dentro do quadro legal e apresentará as contas para serem escrutinadas pelas instituições legais com competências para tal.

A ministra apelou neste sentido à serenidade, o respeito e a confiança nas instituições da República, que no seu entender, não podem ser tratadas conforme conveniências, advogando que o sentido de responsabilidade e de equilíbrio é necessário para o bem-estar da estabilidade democrática e de toda a nação cabo-verdiana.

Às presidenciais de 17 de Outubro, nos dois círculos eleitorais, nacional e estrangeiro, concorrem sete candidatos: Fernando Delgado, Gilson Alves, José Maria Neves, Carlos Veiga, Hélio Sanches, Casimiro de Pina e Joaquim Monteiro.

As últimas eleições presidenciais em Cabo Verde ocorreram no dia 02 de Outubro de 2016, com três candidatos (Albertino Graça, Jorge Carlos Fonseca e Joaquim Monteiro). Venceu Jorge Carlos Fonseca na primeira volta para um segundo mandato, com 74% dos votos.