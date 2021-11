Doze delegações estrangeiras e cinco chefes de Estado na investidura de José Maria Neves

Doze delegações estrangeiras das quais cinco chefiadas por chefes de Estado vão estar na sessão especial de investidura do novo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, agendada para hoje na Assembleia Nacional.

De acordo com o mapa de gestão das delegações os cinco chefes de Estado são Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, José Lourenço, de Angola, Nana Akufo-Addo, do Gana, que é também presidente em exercício da CEDEAO, Macky Sall, do Senegal e Umaro Sissosso Embaló, da Guiné-Bissau.

Todos vão estar acompanhados dos respectivos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e de outras áreas.

Informações anteriormente fornecidas davam conta também da presença confirmada dos Presidentes da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, mas esses dois países vão estar representados por Delfim Neves, presidente da Assembleia e Gaudêncio Mohaba Messu, presidente da Câmara dos Deputados, respectivamente.

O mapa adianta ainda que outros países com os quais Cabo Verde tem relações de cooperação vão estar representados na cerimónia, entre os quais o Estados Unidos, cuja delegação é chefiada pelo Secret]ario de Estado do Trabalho, Martin Walsh, o Brasil pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, a França pela ministra da Igualdade de Género, a franco-cabo-verdiana Elisabeth Moreno.

A cerimónia deverá contar com a presença do presidente da Comissão da Comunidade Economica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Jean Claude Kassi Brou, e do secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa.

José Maria Neves, 61 anos, foi eleito Presidente da República na primeira volta das eleições presidenciais, realizadas no dia 17 de Outubro, com 95.974 votos, o equivalente a 51,75% do total dos votos.

O ex-primeiro-ministro (2001 -2016) torna-se, assim, no quinto Presidente da República de Cabo Verde depois de Aristides Pereira (1975 a 1991), António Monteiro (1991 a 2001), Pedro Pires (2001 a 2011) e Jorge Carlos Fonseca (2011-2021).