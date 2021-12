PAICV/Santiago Norte: Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização manda repetir eleições em São Miguel

A Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PAICV mandou repetir as eleições internas em São Miguel, no quadro das directas para a liderança do partido na Região de Santiago Norte.

A informação foi avançada por Carla Carvalho, candidata eleita nas eleições realizadas no dia 21 de Novembro, declarando que a sua candidatura encara com “naturalidade e consciência tranquila” a decisão. “Sabemos que a verdade há-de prevalecer sempre, por isso pedimos a todos os militantes que confiaram na nossa candidatura a se manterem firmes contra esta tentativa de afrontar a integridade e bom nome de todos nós”, escreveu na sua página de rede social no Facebook. “Como vimos afirmando ao longo deste processo, há vida para além de umas eleições internas. E estamos cientes de que o tempo e bom senso vão falar da sua justiça na hora certa. Viva a democracia, viva a liberdade. Todos nós temos a nossa missão e cumpre-nos realizá-la na dimensão das nossas capacidades, sem condicionalismos de espécie alguma”, acrescentou. O edital de apuramento provisório, a que a Inforpress teve acesso dias após ao pleito eleitoral, apontava que as eleições regionais do PAICV em Santiago Norte, realizadas em 42 assembleias de voto, tinham sido ganhas pela deputada nacional Carla Carvalho, quando faltava apenas uma mesa por apurar. Entretanto, o candidato vencido, Ido Carvalho, tinha anunciado que iria impugnar as eleições, sustentando que houve irregularidades em algumas mesas de votos, nomeadamente em São Miguel, terra natal da candidata Carla Carvalho. O anúncio da repetição das eleições internas em São Miguel, no quadro das directas para a liderança do partido na Região Santiago Norte, aconteceu no dia em que Rui Semedo formalizou a sua candidatura para liderança do PAICV a nível nacional. Até este momento o deputado nacional e actual presidente interino é o único candidato ao cargo de presidente do principal partido da oposição.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.