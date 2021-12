Edson Ribeiro oficializa candidatura à liderança da UCID

O militante da UCID Edson Ribeiro anunciou hoje, na cidade da Praia, oficialmente a sua candidatura à liderança do partido, numa conferência de imprensa onde sublinhou que a sua candidatura é um “projecto de renovação e vontade de servir”.

Edson Ribeiro propõe uma “nova visão” que objectiva um “reposicionamento estratégico” para “melhor servir os militantes e o País”.

“As razões que me movem a candidatar encontram a sua essência numa clara e verdadeira vontade de servir, por isso é um projecto de renovação, mas também de união, de confiança e credibilidade, e que visa o reposicionamento estratégico com vista a melhor servir os militantes e o país”, concretizou a mesma fonte.

O candidato acrescentou ainda que é necessário restabelecer a confiança perdida e destacou que é preciso coragem para ser “actor da mudança necessária e desejada”.

“O momento é de unir e renovar, de atrair novos militantes e simpatizantes e crescer, de aproveitar experiências e servir mais e melhor. Com esta nova visão que proponho, juntos, vamos fazer diferente, é o momento de mostrarmos, através deste meu e nosso projecto, o que é e como é a UCID”, sintetizou o candidato

Edson Ribeiro é professor universitário e militante da UCID “há sensivelmente um ano” e propõe uma “mudança profunda” no partido, “sem excluir ninguém”, de forma a trazer “mais dinâmica”, com um “projecto integrador” e “elevar o partido de forma a enfrentar melhor os desafios” que Cabo Verde apresenta.

Desafios, conforme realça, que “são muitos”, mas que com “o engajamento, a experiência e o contributo de cada um e de todos”, antigos e actuais dirigentes, militantes, amigos, simpatizantes e dos cabo-verdianos no geral, tanto residentes como da Diáspora, é, no seu ver, “muito mais” para uma “nova UCID, mais forte, unida e melhor preparada para os desafios actuais e futuros”.

As eleições internas que culminam com a escolha dos novos órgãos nacionais e regionais da UCID realizam-se durante o Congresso previsto para os dias 25, 26 e 27 de Março de 2022.