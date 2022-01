​Precisamos de mais qualidade da democracia e das políticas públicas – José Maria Neves

O Presidente da República, José Maria Neves, considera que a democracia em Cabo Verde já é um costume, mas defende que todos devemos trabalhar no sentido da sua qualificação. O chefe de Estado discursa hoje, na Assembleia Nacional, na habitual sessão solene especial para assinalar o 13 e3 janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia.

“Em Cabo Verde a democracia já é um costume. Tempos, de um lado, comemorar o facto de termos trabalhado no sentido da consolidação do Estado de direito democrático, e de outro lado todos nós trabalharmos no sentido da qualificação da democracia. Precisamos de mais qualidade da democracia e precisamos também de mais qualidade na formação das políticas públicas em Cabo Verde”, disse o mais alto magistrado da Nação, que falava esta quarta-feira aos jornalistas na cidade da Praia.

A sessão solene que marca o Dia da Liberdade e da Democracia começa às 10 horas com discursos dos líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, do Presidente da Assembleia Nacional e do Presidente da República. É a primeira vez que José Maria Neves vai discursar na cerimónia do 13 de Janeiro enquanto chefe de Estado.

Este ano, o 13 de Janeiro é celebrado apenas com a habitual sessão solene na Assembleia Nacional. As demais actividades culturais e desportivas, que normalmente acontecem neste dia em diferentes pontos do país, foram suspensas devido à situação de contingência vigente no país.

O 13 de Janeiro é a data em que, pela primeira vez, em 1991, os cabo-verdianos exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias, após 15 anos em regime de partido único. Desde 2017 que o parlamento celebra a data com uma sessão solene especial na Assembleia Nacional.