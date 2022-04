PR quer apoio “muito mais forte” do Estado para a sustentabilidade do sector privado da comunicação social

O Presidente da República considerou hoje que é preciso haver “um forte apoio” do Estado à afirmação, consolidação e sustentabilidade do sector privado da comunicação, particularmente a imprensa escrita.

Em declarações hoje, na Cidade da Praia, após a visita que realizou aos órgãos do sector privado da comunicação social, o Presidente da República, José Maria Neves, enalteceu o contributo que o sector tem dado para a “pluralidade de vozes” na sociedade cabo-verdiana.

“O sector privado no seu todo tem contribuído para a afirmação da liberdade e consolidação da democracia, apesar dos desafios que tem a ver com o mercado publicitário, extremamente restrito, muito pequeno, e também com os enormes constrangimentos no domínio do financiamento”, considerou

José Maria Neves, depois de se inteirar de algumas dificuldades enfrentadas pelos orgãos de comunicação social privado, sublinhou que o mercado é “muito pequeno”, e que há necessidade, pela via do Estado, de criar as condições para a sustentabilidade dos órgãos privados.

“Eu acho que é preciso um apoio muito mais forte do Estado, designadamente, aumentar o subsídio, ter porte, transporte gratuito para a distribuição a nível de todas as ilhas do país. Ver no Plano Nacional de Leitura a distribuição dos jornais pelo Estado, e pelas diferentes instituições de ensino secundário e superior etc”, indicou.

O PR considerou ainda que é preciso “um ambiente mais amigo” da comunicação social privado e maior apoio do Estado para que o seguimento da comunicação social privada cabo-verdiana possa afirmar-se e continuar a contribuir para o aprofundamento da democracia no nosso país.