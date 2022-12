Criminalidade na Cidade da Praia atingiu níveis “dramáticos” - PR

​O Presidente da República, José Maria Neves, afirmou este sábado que a situação criminal da violência e insegurança que assola a capital do País é “extremamente preocupante” sendo que já atingiu níveis “dramáticos”.

A afirmação foi feita pelo Chefe de Estado, à Inforpress, ao ser questionado sobre a onda de criminalidade e de insegurança vividos nesses últimos dias, sobretudo na Cidade da Praia.

“A criminalidade na Cidade da Praia está a atingir níveis “dramáticos”, a situação é “extremamente” preocupante e o meu apelo enquanto Presidente da República é no sentido de mobilizarmos todos os esforços do Governo, da autarquia local, das empresas, das organizações não governamentais, das igrejas para criarmos uma cultura da paz e da não-violência”, disse.

José Maria Neves, que falava à margem da cerimónia de encerramento das actividades do Ano das Montanhas, que decorreu em Tarrafal de Santiago, defendeu que são necessários mais meios, sobretudo para a polícia poder desempenhar com níveis de operacionalidade superiores, o seu papel de repressão da criminalidade que assola a capital do País.

Na sexta-feira, 16, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) criticou o Governo por implementar apenas “programas pontuais” para combater a criminalidade.

Na última quinta-feira, 15, o Comando Regional de Santiago Sul e Maio (CRSSM) da Polícia Nacional (PN) arrancou com o plano Natal/Fim-de-ano, com cerca de 500 efectivos.

A acção conta com o reforço diário de 60 formandos do 18º Curso de Formação dos Agentes da PN, que vão ajudar no policiamento de visibilidade e fiscalização de trânsito no período das 07:00 às 19:00, segundo avançou o comandante Roberto Fernandes.

Nas últimas semanas a Capital do País tem sido assolada por uma onda de criminalidade com roubos a residências, assaltos à mão armada e assassinatos.