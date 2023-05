José Maria Neves não quer "disputa de protagonismo" entre Presidente e Governo

​O Presidente da República, José Maria Neves, disse este sábado, no Mindelo, que espera que a “disputa de protagonismo” entre Governo e Chefe de Estado, existente neste momento em Portugal, "não faça escola em Cabo Verde”.

O Chefe de Estado comentava aos jornalistas as declarações do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que referiu que “o Presidente fala e o Governo faz”.

Segundo a mesma fonte, os dois poderes fazem, já que o Presidente da República também “participa na formação da vontade política nacional”.

“É claro que o que nós devemos evitar é a disputa de protagonismo, porque o Presidente tem um importante papel na garantia da estabilidade do funcionamento das instituições”, considerou, adiantando, por outro lado, que o Chefe de Estado “deve ser contido no que diz, na forma como diz e na forma como contribui para a formação da vontade política nacional”.

Daí, que, lançou José Maria Neves, espera que a disputa de protagonismo “não faça escola em Cabo Verde” .

José Maria Neves esteve vários dias em São Vicente, onde chegou na quarta-feira, 03, para presidir à abertura da 5ª Reunião Internacional da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, na Universidade do Mindelo. Este sábado, presidiu à apresentação do seu livro “No ofício do Bem Comum”.